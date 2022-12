BEKIJK. Zwangere Guy gooit fan met losse handjes buiten tijdens concert

Het voorval dateert van vorige week, toen Zwangere Guy (Gorik van Oudheusden) zijn nieuwe project met STUFF.-drummer Lander Gyselinck voorstelde in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. Een van de aanwezigen filmde hoe een nummer werd stilgelegd en Van Oudheusden riep: “Afblijven!” Een man op de eerste rijen had in de drukte vooraan een meisje lastiggevallen, voor de ogen van de rapper. “Dit zijn tieners, oké?”, wees Zwangere Guy de man terecht. Waarop hij de man verplichtte om de zaal te verlaten.

Op de beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe het publiek zich in de kwestie mengde. Het T-shirt van de man werd stukgescheurd. Na zijn exit verontschuldigde Zwangere Guy zich voor het incident en haalde hij het meisje op het podium met de woorden: “I got your back.” Het concert ging daarna zonder incidenten verder.(cel, dvg)