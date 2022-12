Nu ook telzuilen voor fietsers in deze Limburgse gemeenten

Een fiets-telzuil telt elke fietser die passeert en meteen ook het aantal passanten in één dag en in zijn totaliteit zodat de fietser op het zuilscherm kan zien of het fietspad druk gebruikt wordt of niet. Met het project hoopt de provincie meer Limburgers op de fiets te krijgen. De eerste tien telzuilen werden vorig jaar geïnstalleerd langs Limburgse fietssnelwegen. Die hebben inmiddels al 2,6 miljoen fietsbewegingen vastgesteld. Die cijfers zijn voor de provincie belangrijk om te weten waar er veel en weinig fietsverkeer is. Volgens gedeputeerde van Mobiliteit Ben Lambrechts zijn die cijfers ook belangrijk in het nemen van beleidsbeslissingen. De cijfers kunnen ook een rol spelen in lokale initiatieven die als doel hebben het fietsverkeer meer te stimuleren. De nieuwe telzuilen zullen de fietsers tegenkomen op de F77 in Ham tussen Diest en Leopoldsburg, op de F5 in Heusden-Zolder tussen Antwerpen en Hasselt, op de F277 in Riemst tussen Lanaken en Riemst en op de F753, het Kolenspoor in Beringen. (cn)