Roger Bellen speelt al 70 jaar bugel bij de Koninklijke Hasseltse Harmonie

Haselt

Tijdens zijn jaarlijkse samenkomst heeft de Koninklijke Hasseltse Harmonie Roger Bellen (82) in de bloemetjes gezet omdat hij al 70 jaar de bugel speelt. “Eigenlijk is het al 72 jaar, maar door corona hebben we de viering twee jaar moeten uitstellen”, lacht voorzitter Edgard Vandormael. Naast Roger werd nog een hele rist andere muzikanten van de harmonie gehuldigd voor hun jarenlang inzet. Zo hebben Anne Vandebosch en Marc Clerinx 25 jaar op de muzikale teller staan, Edgard Vandormael 30, Marcel Putzeys, Silvester Steegmans, Roger Cosemans en Margriet Steukers 35, Marc Dirickx en Pablo Nuytens 40 en Reinilde Meynen, Matrick Lambrighs, Katty Bollaers en dirigent Jos Meynen 55. (raru)