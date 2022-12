Tongeren dooft ‘s nachts deel van openbare verlichting

Vanaf dinsdagavond 6 december zal een deel van de openbare verlichting niet meer de hele nacht branden in de Ambiorixstad. Concreet houdt die beslissing in dat er, in samenspraak met netbeheerder Fluvius, overgegaan wordt naar een situatie waarbij tussen middernacht en 5.30 uur ’s ochtends een deel van de openbare verlichting gaat gedoofd worden. Ook de verlichting van o.a. gebouwen, fonteinen, monumenten en de kerstverlichting gaat dan uit.

“Om onze energiekosten te verlagen, zijn we al een tijdje bezig met de vervanging van de openbare verlichting door duurzame ledverlichting. In Tongeren is ongeveer 21% van de lampen intussen vervangen. We willen nu echter nog een stapje verder gaan”, legt burgemeester Patrick Dewael uit. Er zijn een paar uitzonderingen op deze nieuwe maatregel: Voor de gewestwegen (en de straten die gekoppeld zijn aan een cabine op een gewestweg) verandert er niets. Deze blijven de hele nacht volledig verlicht. De straten met ledverlichting blijven de hele nacht verlicht, maar de lichten worden 50% gedimd. “We benadrukken dat het doven en dimmen van de verlichting slechts voor een korte verkeersluwe periode (tussen middernacht en 5.30 uur) van toepassing is. Bovendien levert deze aanpassing een jaarlijkse besparing voor onze gemeente op van circa 225.000 kWh of 11%”, weet de burgemeester. De omliggende gemeenten zullen gelijkaardige aanpassingen doorvoeren.

(diro)

Wie nog met vragen of bezorgdheden over deze nieuwe maatregel zit, kan terecht bij de dienst op het nummer 012 800 008 of via meldpunt@stadtongeren.be.