Jongen (13) met hartconditie barst in tranen uit als hij plots hondje met beperking krijgt: “Hij is perfect!”

De Britse Oscar (13) onderging in 2017 een hartoperatie en leeft nu met een levensbeperkende aandoening. Hij wilde altijd al een hondje hebben dat hij kon knuffelen en vasthouden als hij zich angstig voelde over zijn toestand. Afgelopen maand besloot zijn mama die wens te vervullen. “We hoorden dat er een puppy van dertien weken door een fokker werd achtergelaten omdat ze een misvormde poot had”, zegt Oscars moeder. “We wisten dat ze perfect voor hem was.” Aan de hartverwarmende reactie in bovenstaande video is te zien dat Oscar meer dan blij was met de verrassing.