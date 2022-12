Chauffeur die Davide Rebellin doodreed is gevonden in Duitsland, maar nog niet opgepakt door maas in Duitse strafwetgeving

De trucker die woensdag ex-profrenner Davide Rebellin (51) doodreed in Italië, is gevonden. Volgens La Gazzetta dello Sport gaat het om een 50-jarige man. Hij werd volgens de roze sportkrant in Duitsland gevonden, maar zou voorlopig nog niet opgepakt zijn omdat de misdaad ‘doodslag met een voertuig’ niet is opgenomen in de Duitse strafwetgeving.

Rebellin kwam woensdag om het leven toen hij met zijn gravelfiets al een halve rotonde ver was en zijn weg verder wilde zetten op de regionale weg 11 in Montebello Vicentino. De Italiaan werd geraakt door de wielen van de vrachtwagen en meegesleurd. Volgens La Gazzetta dello Sport is de vrachtwagenchauffeur gestopt, waarna hij even keek en vervolgens vluchtmisdrijf pleegde.

De chauffeur was sindsdien spoorloos, maar de Italiaanse autoriteiten kwamen hem door camerabeelden op het spoor. Daaruit bleek dat de vrachtwagen een Duitse nummerplaat had. De chauffeur is vrijdag in Duitsland gevonden. Het zou volgens de Italiaanse sportkrant gaan om een 50-jarige man. Hij zou echter nog niet opgepakt zijn door een maas in de Duitse strafwetgeving, waarin de misdaad ‘doodslag met een voertuig’ niet is opgenomen.