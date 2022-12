Loetsk/Maasmechelen

Maasmechelaar Christof Conings (49) is vanuit de Oekraïense stad Loetsk onderweg met 24 ton tarwe naar België. Christof runt een groot landbouwbedrijf in Loetsk: “Als ik mijn tarwe in Oekraïne verkoop, krijg ik maar een derde van de prijs. En omdat ik geen chauffeur vond, rij ik maar zelf.”