Kremlin niet bereid tot gesprekken met VS over voorwaarden van terugtrekking uit Oekraïne

Het Kremlin is niet bereid tot gesprekken met de Verenigde Staten over de voorwaarden voor een terugtrekking uit Oekraïne, hoewel de Russische president Vladimir Poetin open blijft staan voor het onderhouden van contacten. Dat heeft Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov vrijdag gezegd op een persconferentie, zo meldt het Russische persagentschap TASS.

Hij wees erop dat Poetin zich volgens de Amerikaanse president Joe Biden “uit Oekraïne moet terugtrekken” om gesprekken mogelijk te maken. Op de vraag of het Kremlin daartoe bereid was, zei Peskov: “Zonder twijfel gaat de speciale militaire operatie door”, zo verwees hij naar de Russische invasie in Oekraïne.

“President Poetin is en blijft echter openstaan voor het onderhouden van contact en het voeren van gesprekken. Het gebruik van vreedzame diplomatieke middelen is zeker de te verkiezen manier om onze doelen te bereiken”, benadrukte de woordvoerder.