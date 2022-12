Rolling Stone roept ‘Renaissance’ van Beyoncé uit tot beste album van 2022

In het juryrapport klinkt het dat Beyoncé heeft gezorgd voor een muzikaal hoogtepunt in 2022. Met het album maakte de superster haar comeback. Het was zes jaar geleden dat er nog een nieuw soloalbum was verschenen. De verkoop liep meteen hard, met in Amerika alleen al in de eerste week meer dan 330.000 verkochte exemplaren. Renaissance haalde ook opmerkelijk veel streams, ruim 179 miljoen in de eerste week. Het zilver en brons geeft Rolling Stone aan Bad Bunny met Un verano sin ti en Taylor Swift met Midnights.

