Pfizer doet grootste investering ooit in Puurs : 1,2 miljard euro en 250 nieuwe jobs

Het farmaceutische bedrijf Pfizer gaat in de komende drie jaar 1,2 miljard euro investeren in de vestiging in Puurs. De site, waar de laatste jaren onder meer coronavaccins werden gemaakt, wordt nóg meer dan ooit een lanceringssite voor innovatieve geneesmiddelen. Er komen ook 250 jobs bij.

De investering van 1,2 miljard euro is de grootste ooit in de geschiedenis van de site. Het geld wordt verdeeld over drie domeinen: de uitbreiding van de productiecapaciteit, de vergroting voor de mogelijkheden voor koelopslag en de uitbreiding van de verpakkingsprocessen.

“Onze site in Puurs speelt al jaren een ongelooflijk belangrijke rol in het globale leveringsnetwerk”, zegt de Amerikaan Mike McDermott, globaal verantwoordelijke voor de leveringsketen van Pfizer. “Sinds het begin van de covid-pandemie nam dit belang alleen maar toe. Pfizer Puurs speelde een cruciale rol in de productie van ons coronavaccin. Ik ben heel blij dat we met deze nieuwe investering onze pijplijn kunnen versterken.”

Op naar 5.000 werknemers

Sinds het begin van de pandemie groeide het personeelsbestand van Pfizer Puurs van 2.800 naar 4.500 medewerkers. De nieuwe projecten leveren naar schatting 250 bijkomende arbeidsplaatsen op. Pfizer is dus op weg naar de vijfduizend werknemers in Puurs.

“Ik ben ontzettend trots op wat deze site heeft bereikt”, zegt Luc van Steenwinkel, directeur van Pfizer in Puurs.

“Ik ben ontzettend trots op wat deze site heeft bereikt”, zegt Luc van Steenwinkel, directeur van Pfizer in Puurs. “We produceerden één van de eerste covid-vaccins en kregen een autorisatie voor ‘noodgebruik’ in meer dan 150 landen. Tegelijkertijd bleven we de wereld voorzien van andere levensreddende levensmiddelen en vaccins. De vestiging in Puurs heeft het onmogelijke waargemaakt. Deze nieuwe investering zal bijdragen aan de strijd tegen de pandemie, en biedt een grootschalig platform voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins.”

Een deel van de investering van 1,2 miljard euro is bestemd voor de bouw en de uitrusting van het nieuwe ‘isolator facility centre’, waar twee ultramoderne productiemodules komen. Daarnaast bouwt Pfizer in Puurs een ‘Flexible Freezer Warehouse’ voor een optimale koude opslag van mRNA-producten. En er komen ook zestien verpakkingscabines bij in het verpakkingscentrum.