ROYALS. Spanning in het Verenigd Koninkrijk, de nieuwe passie van Máxima en een kroonprins in topvorm

Ook de koninklijke familie moet eten en drinken, ook royals hebben beddengoed, handdoeken, notitieboekjes of wc-papier nodig. Wie dat aanlevert? Dat zijn de ‘Gebrevetteerde Hofleveranciers van België’. En wanneer je wordt benoemd tot Hofleverancier word je ook ontvangen op het Paleis door de koning.

De Nederlandse koningin Máxima opende op 30 november de tentoonstelling Koninklijk borduren – verhalen en vakmanschap, in het Textielmuseum in Tilburg. Op die expo worden de nieuwe gordijnen voor de Chinese Zaal van het paleis aan het publiek getoond. Daar werkte de koningin zelf aan mee. Geïnspireerd? Het koninklijk huis deelt ook het borduurpatroon van de bloemetjes die op de koninklijke gordijnen werden geborduurd.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, en er werd veel gespeculeerd over uitstel. Maar Netflix deelde onlangs dan toch de eerste beelden van de documentaire die het streamingplatform rond Harry en Meghan uitbrengt en die zal verschijnen op 8 december. Wat de kijker precies allemaal te zien zal krijgen, is nog een groot raadsel, maar in de korte teaser zien we alvast wel al traantjes. Een ding is zeker: de documentaire zal voor beroering zorgen.

Nog meer ophef aan het Britse hof deze week. Op een event van koningin Camilla op Buckingham Palace – waar ook onze Belgische koningin Mathilde aanwezig was – getuigde een van de genodigden over een incident. Ngozi Fulani zou er een gesprek gehad hebben met lady Susan Hussey, waarin die laatste zonder gêne bleef doorvragen over Fulani’s afkomst, ondanks het feit dat Fulani meteen antwoordde dat ze in het Verenigd Koninkrijk was geboren. Het Britse Paleis reageerde erg snel, ontsloeg Williams doopmeter en bood excuses aan. Het gesprek zoals het volgens Fulani verliep, lees je in onderstaande tweet.

In Zweden was het deze week tijd voor feest. Daar ontving de koninklijke familie namelijk ’s lands parlementariërs in het Koninklijk Paleis voor een uitgebreid diner. Het is een nationale traditie dat leden van de Zweedse regering en hoge ambtenaren uitgenodigd worden voor door het koningspaar na de vorming van een nieuwe regering. De setting was alvast sprookjesachtig.

De kroonprins van Dubai, Prins Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum, waagde zich aan de Burj Khalifa challenge. Daarbij moet je de wolkenkrabber te voet beklimmen. Het hoogste gebouw ter wereld is maar liefst 828 meter, ofte 160 verdiepen aan trappen, hoog. Je kan dus stellen dat deze kroonprins in vorm is.