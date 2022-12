Opmerkelijke beelden tonen hoe voetbalfans van Marokko menselijke ketting vormen om rellen te vermijden

In het centrum van Brussel vierden fans van Marokko donderdag de overwinning tegen Canada op het WK in Qatar. Vier dagen na de zware rellen in de hoofdstad werd gevreesd voor nieuwe vernielingen en rellen, de politie was dan ook massaal aanwezig. Her en der werd er met vuurwerk gegooid, onder meer naar de politie. Maar grote rellen zoals zondag bleven uit, mede dankzij ouderen en autoriteitsfiguren uit de gemeenschap die een escalatie probeerden te vermijden en een menselijke ketting maakten om een confrontatie te voorkomen.