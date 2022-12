Elise Mertens gehuldigd met knutselwerkjes én haar favoriete ijstaart

Elise werd woensdag op het stadhuis ontvangen door het college van burgemeester en schepenen. In aanloop was een oproep gelanceerd om het Hamont-Achelse tennistalent te verrassen met vele kaartjes en ook de kinderen van IBO De Pagadder lieten hun creativiteit gelden. Elise was blij verrast. Daarnaast mocht ze ook een heerlijke ijstaart in haar favoriete smaken – matcha en stracciatella – in ontvangst nemen. “Opdat ze niet onmiddellijk haar eigen cadeau moest aansnijden, werden er twee exemplaren gemaakt”, zo klonk het bij de stad.

(gvb)