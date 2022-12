Genk zoekt 22 inwoners die willen nadenken over samenleving

De stad wil zo breed mogelijk in verscheidenheid mensen samenbrengen om over samenleven in Genk na te denken. — © Chris Nelis

Het stadsbestuur is nog op zoek naar die vrijwilligers. Zo’n vijfduizend Genkenaars verspreid over alle leeftijdscategorieën en woonwijken krijgen eerstdaags een uitnodiging in de bus met de vraag of ze willen meedenken. “Als er daar bijvoorbeeld honderd van overblijven, dan selecteren we er 22 uit die representatief zijn voor de verscheidenheid van onze samenleving”, zegt schepen van Samenleven Anniek Nagels. “Het vergt wel wat van de kandidaten. Het is een weekend lang dat daar rond gewerkt wordt.” Mensen die een uitnodiging in de bus kregen kunnen zich tot 12 januari kandidaat stellen. (cn)