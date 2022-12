Twee weken omleiding voor vernieuwing fietspad onder Europalaan en Westerring

In die periode worden verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt gezorgd voor een betere afwatering. Bij hevige regenval gebeurt het geregeld dat het gebied onderloopt. Nog wordt het fietspad volledig heraangelegd in beton. Volgens Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters moeten de ingrepen de veiligheid van de fietsers en andere gebruikers verhogen. De werken gaan al van start op 5 december, maar daar zullen de gebruikers aanvankelijk geen last van hebben. De week nadien is dat wel het geval en moet je twee kilometer omrijden via de Europalaan, Vennestraat en Kuilenstraat. (cn)