Tot 37 maanden geëist voor 3 cannabisplantages in Alken, Zutendaal en Maasmechelen

In 2017 kreeg de politie informatie doorgespeeld over een mogelijke cannabisplantage in Zutendaal. De vrijstaande woning werd via een makelaarskantoor verhuurd aan een Duitser. De warmtemeting was positief waardoor er op 24 oktober 2017 een inval plaatsvond. In de kelder troffen de inspecteurs vier kweekruimtes met 1.049 potten aan. Er was ook een opslag- en technische ruimte aanwezig.

“De sporen van eerdere oogsten waren duidelijk. Er lagen zakken met gebruikte teelaarde en knipafval. De koolstoffilters waren volledig vergrijsd”, aldus de Tongerse aanklager. In de keuken lagen rekeningen en betaalbewijzen op naam van de Duitser, maar de kleerkasten waren leeg. “Dit huis werd duidelijk gehuurd met het oog op het uitbaten van een plantage, niet om er te wonen”, concludeerde de procureur.

De Duitse man gaf toe dat hij de woning gehuurd had. Volgens hem wilde hij er wel degelijk wonen omdat hij plannen had om een handelszaak in Maasmechelen uit te baten en zo in de buurt te kunnen verblijven. Toen de handelszaak maar niet van de grond kwam, besliste hij volgens zijn verklaringen om het huis onder te verhuren en zo zelf niet te moeten opdraaien voor de huur van 1.600 euro per maand. “Voor de rest heeft hij zich van dat huis niets meer aangetrokken. Hij wist dus niet wat er gaande was”, aldus zijn advocaat die de vrijspraak vraagt. De erfgenamen van de eigenares van het pand vragen wel een schadevergoeding van 6.535 euro voor de herstellingskosten aan het huis na het oprollen van de plantage.

Verschillende bankrekeningen

Door een huurwagen die regelmatig op de oprit van de woning in Zutendaal gespot werd, kwam ook een andere man, E. M., in beeld. Hij werd verder ook gelinkt aan een plantage die op 15 oktober 2017, eveneens na politionele informatie, opgerold werd in Alken. In de keuken stonden 90 potten met teelaarde en op het terras nog eens 63 cannabisstekken.

De verhuurster van het pand informeerde de politie dat de huur gestort werd via twee verschillende bankrekeningen. Een rekening kon zo gelinkt worden aan een 68-jarige Duitse man uit het Nederlandse Geleen. “Ik heb iemand ontmoet op café die me vroeg om een overschrijving te doen. In ruil kreeg ik enkele tientjes”, zo verklaarde de man, die als enige beklaagde kwam opdagen tijdens de behandeling van de zaak. “Ja, ik ben naïef en dom geweest.” De foto’s van cannabisplanten die in zijn telefoon werden teruggevonden, zouden dan weer gelinkt kunnen worden aan zijn job in de energiesector. “Ik moest de elektriciteit gaan herstellen in een loods waar een plantage werd ontdekt. Daarom staan er foto’s van cannabisplanten in mijn telefoon.” De locatie en het tijdsstip van de foto’s zouden ook niet overeenkomen met de plantages in dit dossier, zo stelde zijn raadsman die eveneens de vrijspraak vraagt.

Adres in Maasmechelen

De cannabisplantage in Maasmechelen kwam dan weer aan het licht door documenten, die tijdens een huiszoeking bij een vermoedelijke handlanger van de Duitse huurder van het pand in Zutendaal, werden teruggevonden. “Op een van die nota’s stond een adres in Maasmechelen”, aldus de aanklager. “Daar vonden we opnieuw 1.010 planten.” Het koppel met Italiaanse roots dat er woonde, bleek het pand sinds 4 april 2017 te huren en de plantage te onderhouden, zo stelde de aanklager.

In totaal werden er zeven verdachten aan het dossier gelinkt. “De feiten hebben zich voorgedaan in het kader van een vereniging”, aldus de aanklager. “Ze dateren wel al van 2017, maar een strenge bestraffing dringt zich op gelet op de impact op onze maatschappij.” Zes verdachten riskeren celstraffen tussen twee jaar en 37 maanden en geldboetes tot 12.000 euro. Voor een beklaagde vervalt de strafvordering omdat de man ondertussen overleden is.

Vonnis volgt op 13 januari.