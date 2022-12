Lynn Wesenbeek over breuk tussen dochter Lauren en Jens Dendoncker: “Ze doen het nog altijd goed samen”

Lynn Wesenbeek heeft het in Primo deze week over haar dochters Morgane en Lauren, en over de relatiebreuk van die laatste met presentator Jens Dendoncker. Het koppel ging afgelopen zomer uit elkaar na een moeilijke periode waarin Jens werd opgenomen in een psychiatrische afdeling. “Mensen vergeten soms dat het ook voor de partner niet altijd makkelijk is”, zegt ze daarover.

De ex-schoonmoeder van Jens Dendoncker is blij dat de presentator het opnieuw goed stelt. Vorig jaar was heel moeilijk, zowel voor Jens als voor haar dochter. “Sukkelen met je gezondheid is zwaar om dragen”, zegt Wesenbeek. “Maar mensen vergeten soms dat het ook voor de partner niet altijd makkelijk is. Als ouder van de zorgdrager mag ik dat weleens zeggen, vind ik.”

Wesenbeek heeft respect voor hun keuze om geen koppel meer te zijn, en voor de manier waarop ze nu met elkaar omgaan. “Zij en Jens doen het nog altijd goed samen”, klinkt het. Lauren en Jens spreken nog altijd met elkaar en verstaan elkaar, verduidelijkt de ex-Miss België. “Jens zal altijd in ons hart zitten.”

© BELGA

Eerder zei de moeder van Lauren Versnick in Libelle dat ze het bewonderenswaardig vindt hoe haar dochter aan Jens’ zijde bleef staan tijdens zijn moeilijke periode. “De partner krijgt heel veel gewicht om mee te dragen. De makkelijkste weg is dan vluchten, loslaten.” Achteraf liep het toch fout. “Je kan ook te veel op je nemen, waardoor de veer toch breekt”, zei Wesenbeek daarover.

Versnick is momenteel druk bezig met opnames voor het tweede seizoen van Déjà-vu, waarin ze een hoofdrol speelt. Dendoncker presenteert de quiz Even goede vrienden op VTM, samen met Julie Van den Steen. Wesenbeek vertelt dat ze zich herkent in de presentatrice, die onlangs het verhaal van haar zwangerschapsverlies deelde op sociale media. “Voor Lauren en Morgane heb ik ook drie miskramen gehad”, vertelt ze. “Uiteraard valt het verlies van een kindje met geen woorden te beschrijven. Maar volgens mijn gynaecoloog hoort dat nu eenmaal bij de natuur, helaas.”