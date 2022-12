Op de Steenweg naar Neeroeteren in Elen zijn donderdag rond 12.30 uur een auto en een vrachtwagen gebotst. De vrachtwagenbestuurder draaide de Merellaan in, maar de auto was de vrachtwagen net aan het inhalen. Niemand raakte gewond, maar de autobestuurder (28) uit Maaseik testte wel positief op drugs. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken en hij kreeg een pv. siol