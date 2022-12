Liefst 100 vrijwilligers houden Gingelom netjes

Gingelom

De gemeente bedankte alle Gingelomse zwerfvuilmeters- en peters voor hun inzet met een lekker ontbijt. Deze vrijwilligers engageren zich om regelmatig zwerfvuil op te ruimen in een vooraf afgesproken deel van een buurt of straat en ernstige gevallen van sluikstorten te melden, zodat deze door de gemeentediensten kunnen worden opgeruimd. De gemeente zorgt voor het nodige materiaa: witte zwerfvuilzakken, PMD-zakken, een grijpstok, een fluovestje en een paar handschoenen. Er werd een eerste oproep voor meters en peters gedaan in oktober 2016 en inmiddels is er al een mooie groep van meer dan 100 vrijwilligers die Gingelom zwerfvuilvrij houdt, sommigen zelfs dagelijks. “Ik ben fier dat we op zoveel medewerking van onze burgers kunnen rekenen om onze gemeente proper te houden”, zegt schepen Ingrid Scheepers. “Ze leerden vandaag elkaar beter kennen en gaven nuttige feedback om het in de toekomst nog beter te doen.” (ErRe)