GEMEENTERAAD. Open Vld Tessenderlo reageert verbaasd: “Hoezo, geen nieuws over fusie?”

Tessenderlo

Geen fusienieuws: Burgemeester Karolien Eens moet de gemeenteraadsleden teleurstellen met een gebrek aan fusienieuws. “Op 19 december moeten we hierover stemmen en er is geen nieuws?”, vragen de leden van Open Vld stomverbaasd. “Dit kan niet.” Ook de andere partijen zijn met verstomming geslagen. De burgemeester is snel om zich te verdedigen: “Ik wacht af tot CC Consult mij een nieuwe stand van zaken geeft”, zegt ze. “De fusie wordt namelijk door het studiebureau opgevolgd. Ik zal bij hen nog eens polsen hoe het staat.” Ze belooft dan ook dat er bij de volgende bijeenkomst wel een dossier zal zijn.

Audio- en video-opnames: Tijdens gemeenteraadszittingen is het voortaan mogelijk om audio- en video-opnames te maken mits toestemming van alle gemeenteraadsleden en het publiek. De burgemeester benadrukt dat de opname niet kan dienen als verslag van de gemeenteraad. Groen, LOOI.nu en onafhankelijk gemeenteraadslid Johan Moonen wijzen op eerdere fouten in gemeenteraadsverslagen en drukken hun voorkeur uit voor openbare livestreams en video-opnames. Steden als Beringen en Genk, zenden al sinds de pandemie de gemeenteraden uit, maar kleinere gemeentebesturen hebben zich nog niet allemaal aangepast. Groen, LOOI.nu en Johan Moonen stemmen tegen. N-VA ziet ook liefst een nieuw en beter reglement waarin audio- en video-opnames zijn toegestaan, maar de fractie stemt deze keer toch voor.

Goedkeuring Klimaatpact 2.0: Gemeente Tessenderlo keurt een voortzetting van het Lokaal Energie- en KlimaatPact 2.0 goed. In dat document staan onder andere plannen voor het uitbreiden van het publieke laadnetwerk voor elektrische auto’s. Tegen 2030 zal er per 100 inwoners 1,5 laadpaal beschikbaar zijn. Daarnaast zullen er van de 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties die per 1.000 woonunits tegen 2030 zullen plaatsvinden, 25 renovaties volledig fossielvrij verlopen. Tegen eind 2024 zal er ook een klimaattafel georganiseerd worden. Dat wil zeggen dat voor elke 1.000 inwoners, 50 mensen worden uitgenodigd om een wijkgerichte aanpak te bespreken. Open Vld vindt dat de maatregelen lang niet ver genoeg gaan. Ze kiezen er dan ook voor om zich bij de stemming te onthouden: “We hopen dat we zo een statement kunnen maken”, zegt raadslid Orlando Argento.