OVERZICHT. Europa kreunt onder de RSV-epidemie: zo gaat het eraan toe in onze buurlanden

Ziekenhuizen trekken in ons land aan de alarmbel nu het aantal RSV-gevallen stijgt. Steven Van Gucht waarschuwt om bijeenkomsten met baby’s uit te stellen. Maar volgens de viroloog zijn de cijfers in België niet uitzonderlijk. In Frankrijk, Duitsland en Ierland daarentegen noteren ze recordcijfers.

Laurence Torck Bron: The Guardian, AD, The Journal, Ouest-France, Le Monde,

Frankrijk

Bij onze zuiderburen zien ze cijfers die ze al in tien jaar niet meer gezien hebben op het vlak van RSV. Woensdag 30 november werd door het ministerie van Volksgezondheid nog een update gegeven, waaruit blijkt dat er een verdere belangrijke stijging is van het aantal kinderen dat op spoed belandt en opgenomen wordt ten gevolge van het virus. Frankrijk noteerde zelfs een record van 2.900 gevallen bij kinderen onder de twee jaar. Het gaat om de hoogste piek in maar liefst tien jaar tijd.

In Frankrijk ligt de druk op de gezondheidszorg momenteel extra hoog omdat het land geconfronteerd wordt met zowel het RSV-virus als de griep en Covid-19. Voor Covid-19 gaat het intussen – net zoals bij ons – al om de negende golf.

Drie weken geleden werd in Frankrijk al een nationaal noodplan aangekondigd dat bedoeld is voor uitzonderlijke gezondheidssituaties. De epidemie zou de komende dagen echter kunnen afnemen, aldus de Nationale Unie van Franse Kinderartsen (SNPF), die specialisten groepeert die buiten de ziekenhuizen werken. De piek wordt volgens de voorzitter van SNPF nu ergens verwacht.

Duitsland

In Duitsland waarschuwen de artsen op de diensten intensieve zorg voor het feit dat de pediatrische afdelingen overbelast zijn. De vereniging voor intensieve zorgen (DIVI) zegt dat dat zowel te wijten is aan de seizoensgebonden stijging van het aantal gevallen van RSV als aan het tekort aan verpleegkundigen.

De situatie is er zo ernstig dat artsen volgens The Guardian beslissingen moeten nemen over welke kinderen wel of geen plaats krijgen op intensieve zorg. In sommige gevallen worden kinderen overgebracht naar andere ziekenhuizen in Duitsland. Intussen zouden er volgens DIVI in heel het land minder dan honderd vrije kinderbedden zijn en kan de situatie nog verslechteren.

“Als de voorspellingen kloppen, zullen de zaken de komende dagen en weken aanzienlijk acuter worden”, zegt Sebastiaan Brenner, hoofd van de afdeling kinderintensieve zorg van het universitair ziekenhuis van Dresden, aan nieuwszender n-tv. “Ze zien dit ook in Frankrijk en Zwitserland. Als dat gebeurt, ontstaan er problemen voor de behandeling”.

“De situatie is zo precair dat we kinderen zien sterven omdat we ze niet kunnen behandelen”, zei dokter Michael Sasse, hoofd van de pediatrische intensieve zorgafdeling van het MHH-ziekenhuis in Hannover.

De Duitse minister van Volksgezondheid, Karl Lauterbach, kondigde donderdag aan dat de regering enkele voorschriften versoepelt om het gemakkelijker te maken om verpleegkundigen over te plaatsen naar kinderafdelingen. Er wordt komende twee jaar ook 600 miljoen euro extra uitgetrokken voor kinderziekenhuizen.

Nederland

De afgelopen twee weken werd het RSV-virus meer dan tweehonderd keer geconstateerd in Nederland. Het RIVM heeft het nu ook officieel over een epidemie. “Het hele patroon zoals we dat voor covid kenden, is verstoord. Eigenlijk zien we het hele jaar al het RSV-virus circuleren, maar nu zien we duidelijk een stijging”, vertelt RIVM-viroloog Adam Meijer aan het Algemeen Dagblad.

Het RIVM raadt daarom aan om zeker bij kwetsbare baby’s de handen voldoende te wassen. “Als je een pasgeboren baby hebt, kun je gerust even zeggen: handen wassen voordat je het kind aanraakt. Als je kwetsbare kinderen hebt, zul je dat iedere keer moeten doen als je jouw kind aanraakt”, klinkt het. Ook in de Nederlandse ziekenhuizen is het hygiënebeleid intussen strenger.

Ierland

Ook in Ierland is het virus in opmars. Volgens het Health Protection Surveillance Centre (HPSC) zijn de recente RSV-cijfers “aanzienlijk” hoger dan andere jaren. In de week van 20 november werden er 731 gevallen gemeld waaronder 290 RSV-ziekenhuisopnames. Bijna driekwart van de gevallen betrof kinderen van vier jaar en jonger.

In Ierland werd vorige maand zelfs een baby van slechts twaalf weken oud overgebracht naar een ziekenhuis in Zweden waar het speciale zorgen kreeg nadat het snel zwaar ziek was geworden.

Ook in Ierland gaan ze ervan uit dat de winterpiek te maken heeft met een verminderde immuunrespons ten gevolge van het beperkte contact door Covid-19.

Verenigde Staten

Ook wat verder, in de Verenigde Staten, neemt het aantal ziekenhuisopnames door RSV toe, wat voornamelijk te wijten is aan een tekort aan antivirale middelen en antibiotica. Het aantal opnames bij pasgeborenen is er momenteel zeven keer hoger dan in 2018, het laatste volledige RSV-seizoen voor de covid-pandemie toesloeg.

Midden november was al meer dan driekwart van de kinderziekenhuisbedden vol. Een ziekenhuis in Oregon moest zelfs noodmaatregelen in werking stellen om de bestaande capaciteit op te trekken. In ziekenhuizen in Californië en Maryland zijn ze begonnen met het gebruik van tenten om te proberen de golf van pediatrische patiënten op te vangen.

Volgens het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zijn dit jaar tot nu toe minstens drie kinderen overleden aan RSV en twaalf aan griep. Toonaangevende kindergezondheidsorganisaties roepen de regering van Biden op om een nationale noodtoestand af te kondigen, nu ongeveer 55 miljoen Amerikanen terugkeren van hun vakantie met Thanksgiving en velen zich voorbereiden op de viering van Kerstmis en Nieuwjaar.

Welke maatregelen nemen in Europa?

Het Europees Centrum voor Ziektebestrijding (ECDC) waarschuwt om hygiënische maatregelen te nemen zoals het bedekken van de mond en de neus bij het niezen. Het ECDC vraagt ook om nauw contact te vermijden en regelmatig de handen te wassen. Als er symptomen zijn, mogen kinderen niet naar de kinderopvang of naar school. Mensen met ademhalingsproblemen moeten zich volgens het ECDC thuis isoleren tot 48 uur nadat de symptomen verdwenen zijn.

Het ECDC raadt ook aan om nauw contact met zieke mensen te vermijden. Deze voorzorgsmaatregelen gelden trouwen ook voor oudere mensen, omdat zij ook kwetsbaarder zijn voor het RSV-Virus.

Viroloog Steven Van Gucht raadt aan om baby’s te beschermen, en bezoekjes of bijeenkomsten met baby’s uit te stellen. Volg jij zijn raad, en wordt jullie babyborrel - of bezoekje uitgesteld? Of ken je een andere bijeenkomst met baby’s die wordt afgelast? Laat het dan hier weten.