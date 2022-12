Grote Prijs Formule 1 van China gaat ook in 2023 niet door: race al voor vierde jaar op rij afgelast omwille van coronavirus

De Grote Prijs van China zal ook in 2023 niet gereden worden. De race op het circuit van Shanghai is al voor het vierde jaar op rij afgelast omwille van de aanhoudende problematiek rond het coronavirus in het land, zo werd vrijdagmiddag bekendgemaakt. Er wordt naar een vervanging gezocht.

Het nieuws dat de Grote Prijs van China ook in 2023 in gevaar was, hing al een tijdje in de lucht. In dat land heerst immers nog steeds een zeer streng coronabeleid, wat het organiseren van massa-evenementen zoals de Grote Prijs Formule 1 zeer bemoeilijkt. Daarrond zijn de laatste weken steeds vaker protesten geweest, waarna in verschillende steden de lockdowns al opgeheven werden.

Die ‘vooruitgang’ komt voor de Grote Prijs van China echter te laat. De race was oorspronkelijk gepland voor 16 april 2023, maar is vrijdag officieel afgelast. De race zal dus al voor het vierde jaar op rij niet op de kalender staan. In 2020 en 2021 werd de race ook al afgelast, voor het seizoen 2022 werd de race zelfs niet in de kalender opgenomen - telkens omwille van de coronapandemie. De organisatoren hebben nog een contract tot 2025.