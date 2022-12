Deze Senegalese voetballertjes spelen in truitjes van... Kortessem VV: “Zonde om ze na twee seizoenen weg te gooien”

Een vrolijke bende voetballertjes in Senegal met op hun borst… het logo van voetbalclub Kortessem VV. Het is een fraai beeld. En het is niet de eerste keer dat er Afrikaanse voetballertjes in oude truitjes van Limburgse ploegen rondlopen. “Het is zonde om onze tenues na twee seizoenen in de vuilnisbak te gooien.”

Sinds enkele jaren maakt Kortessem VV er een gewoonte van om haar truitjes een tweede leven te geven bij een Afrikaans voetbalploegje. “Ook vorig jaar gingen onze truitjes al naar Afrika”, vertelt Angelo Galluzzo, voorzitter van Kortessem VV. “Om de twee seizoenen veranderen we van tenue, maar we wisten niet goed wat we met die oude kledingstukken moesten doen. Vaak belandden ze in de vuilnisbak, maar dat vonden we zonde. Iemand van onze club had contacten in Afrika. Zo hebben we beslist om onze truitjes daar een tweede leven te geven.”

Voor het echte werk verwijst de voorzitter naar Jacques Schouterden (66) en zijn vrouw Viviane Croughs uit Kortessem. Elk jaar reizen zij naar Senegal met een container vol spullen voor de Afrikaanse bevolking. “Maar wij doen dat niet alleen”, zegt Jacques meteen. “Al bijna 15 jaar trekken we naar Afrika met drie of vier koppels uit Wellen en Hoeselt. Initieel is dat begonnen door Parijs-Dakar. In 1988 of 1989 heb ik die rally voor het eerst gevolgd via de pers. Enkele vrienden gingen wat later ook naar de aankomst kijken en zo is dat gegroeid. Sindsdien gaan we elk jaar met dezelfde mensen drie à vier weken naar Senegal. We zijn net twee weken terug van onze laatste reis.”

Jacques, zijn vrouw en de drie andere koppels tijdens hun laatste reis naar Senegal zo’n twee weken geleden. — © RR

Breien

Al snel besloot de groep om hun reis te koppelen aan het goede doel. “Vrienden van ons uit Bekkevoort verblijven telkens een halfjaar in Senegal”, legt Jacques uit. “Eén keer per jaar huren zij een container die vanuit België naar het Afrikaanse land gestuurd wordt. Wij huren dan een deeltje van die container voor de spullen die we hier verzamelen.” Die spullen zijn vooral kleren en die krijgen Jacques en zijn vrouw vanuit alle hoeken toegestopt. “Momenteel hebben we dan ook genoeg in voorraad. We moeten soms zelfs al spullen weigeren”, zegt Jacques.

Vrienden en kennissen brengen het hele jaar door dingen binnen bij het koppel. De enige regel: het moet proper zijn. “Er zijn zelfs vrouwen die speciaal voor ons aan het breien slaan”, vertelt Jacques. “Zij maken vooral dekentjes. Die kunnen we zeker gebruiken, want de nachten in Senegal zijn best koud. Ook krijgen we vaak kledij die nog nooit gedragen is, meestal van vrouwen. (lacht) Voor onze laatste reis kregen we ook weer truitjes van Kortessem VV, waar mijn neefje trainer is. Maar ook heel wat andere Limburgse ploegen schenken hun tenues van de voorbije seizoenen aan ons. In Senegal zijn ze zot van voetbal, dus daar zijn ze altijd heel erg blij mee. De truitjes en voetballen gingen dan ook naar een plaatselijk ploegje.”

In toom houden

In Senegal zijn de Limburgse koppels intussen al gekend. “We zijn erbij als de container aankomt, maar de verdeling zelf gebeurt door de plaatselijke bevolking”, vertelt Jacques. “Dat gebeurt bijvoorbeeld ook met de chef de village erbij. Wij kunnen die mensen anders niet in toom houden. Ook steunen we een schooltje voor doven en spraakgestoorden in het stadje Nianing. Daaraan schenken we ook telkens een deel van de spullen. Mijn vrouw is er ook meter van een van de schoolkindjes.”