Scheldedelta gaat voor erkenning als Unesco Global Geopark

De Scheldedelta beslaat delen van de Belgische provincies Antwerpen en Oost- en West-Vlaanderen en de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zeeland. Wetenschappelijk gezien spreken we, vanwege de getijdenwerking, eigenlijk van een estuarium: een gebied waar eb en vloed spelen en waar (aan de monding) zout water en zoet water in elkaar overlopen. Het landschap is er erg getekend door de loop van de Schelde, maar ook door de menselijke activiteit die daarop heeft ingespeeld, zoals dijken, verdronken dorpen en getijdenmolens.

Een erkenning als Unesco Global Geopark zou volgens de initiatiefnemers geen extra bescherming of verplichtingen meebrengen, maar wel meer internationale aandacht genereren en mogelijkheden bieden voor wetenschappelijk onderzoek en toerisme. De verschillende partners die het gebied beheren zouden ook meer geneigd zijn om het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie en de natuurwaarden te behouden en ontsluiten, klinkt het.

“We vertrekken vanuit het rijke verleden van de Scheldevallei als inspiratie voor de toekomst”, zegt Antwerps provinciaal gedeputeerde Kathleen Helsen (cd&v). “Dat is precies waar het om draait bij het behalen van het Unesco-keurmerk.”

Met zijn 5.500 km² grote oppervlakte zou de Scheldedelta meteen een van de grootste geoparken ter wereld worden.