Detroit Pistons verslaan Dallas Mavericks in verlengingen

In de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA stond donderdag slechts één wedstrijd op het programma. De Detroit Pistons wonnen die in een verlenging met 131-125 van Dallas Mavericks. Na de reguliere speeltijd was het 117-117. Bojan Bogdanovic (30 ptn) en Killian Hayes (22 ptn, 8 assists) leidden Detroit naar de zege. Bij Dallas was Luka Doncic (35 ptn, 10 assists) de gebruikelijke uitblinker.