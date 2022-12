Leuven Bears stuurt Jordan Skipper-Brown toch door na incident en presenteert Mohamed Kherrazi als vervanger

De soap rond Jordan Skipper-Brown kent nu toch een einde bij Leuven Bears. De Amerikaan was opnieuw enkele keren afwezig op training en wordt nu doorgestuurd. Zijn vervanger is de Nederlandse internationaal Mohamed Kherrazi (32 jaar, 2m01) die onder meer ex-Kangoeroes Mechelen is.

Jordan Skipper-Brown trapte het twee geleden tijdens de wedstrijd versus Luik en na een vervanging en dispuut met coach Eddy Casteels af en trok richting kleedkamer. Na de partij was Eddy Casteels duidelijk. “Ik zal er persoonlijk voor zorgen dat hij niet meer terugkeert.” Na overleg met de sportieve staf en het bestuur van Leuven Bears werd beslist om de Amerikaan nog een kans te geven. Nadat hij de voorbije week dus weer enkele keren afwezig was op training werd hij nu wel definitief doorgestuurd.

De Leuvense club bleef niet bij de pakken zitten en presenteert met Mohamed Kherrazi al een nieuwe versterking. Kherrazi is een 32-jarige en 2m01 grote power forward die onder meer bij Kangoeroes Mechelen aan de slag was. Hij is ook ex-Amsterdam, Landstede Hammers Zwolle, Feyenoord en Heroes Den Bosch en was van 2011 tot 2019 bij ZZ Leiden actief. Bij Leiden had hij drie jaar Eddy Casteels als coach. Met Den Bosch werd hij vorig seizoen kampioen. Met ZZ Leiden veroverde hij in 2013 de titel. Hij won ook twee keer de Nederlandse Cup. Zaterdag (20u30 Sportoase) ontvangt Leuven Bears in het kader van de 9de speeldag Limburg United. Als de Leuvenaars de administratie rondkrijgen viert Mohamed Kherrazi, al jaren Nederlands internationaal, morgen zijn debuut bij de Bears.