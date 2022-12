Orly On Wheels’, met Bert Dierickx (nummer 25) centraal en co-oprichter Arne Engelen (nummer 32) links achter. — © rr

In augustus 2011 sloeg voor Hammenaar Bert Dierickx (44) het noodlot toe. Tijdens het uitoefenen van zijn bijberoep als boomverzorger geraakte hij volledig verlamd aan de onderste ledematen. In 2017 hield hij samen met scheidsrechter Arne Engelen rolstoelbasketbalclub ‘Orly On Wheels’ boven de doopvont.