Drie december is de internationale dag van mensen met een beperking. Voldoende reden voor ons om de G-sport in de kijker te zetten. Wie in Limburg over G-voetbal spreekt, komt automatisch bij Henri Cuypers terecht. De 73-jarige Lommelaar is al 33 jaar scheidsrechter, waarvan 26 in het G-voetbal. “De vriendschap die je terugkrijgt is onbetaalbaar. Ik ben een beetje hun God.”