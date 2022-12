Duitse bondscoach in de clinch met Bastian Schweinsteiger, pers treurt na nieuwe desillusie op WK: “Nu zijn we slechts een voetbaldwerg”

Dat Duitsland als titelverdediger op het WK 2018 al in de groepsfase sneuvelde na een nederlaag tegen het kleine Zuid-Korea, was al een mokerslag. Maar dat ze vier jaar later opnieuw eruit zouden geknikkerd worden in de groepsfase? Bij onze oosterburen zijn de media niet mals voor de prestaties van de Mannschaft. Intussen is het maar de vraag of de Duitsers verder zullen gaan met bondscoach Hansi Flick, die na de match in de clinch ging met oud-speler Bastian Schweinsteiger.

“Wir sind raus”, kopt Bild in het groot. “Na het WK van 2018 dachten we dat het niet erger kon, maar vandaag weten we dat dat wel kan. Hoe pijnlijk, het is een schande!” De krant noteert ook dat Duitsland voor het derde opeenvolgende toernooi er heel vroeg uitligt, want vorig jaar sneuvelde de Mannschaft op het EK ook al in de achtste finales. “De voetbalwereld bibberde voor ons, we werden een toernooiploeg genoemd. Nu zijn we een voetbaldwerg.” (Lees verder onder de foto)

Ook andere Duitse mediakaternen treuren luidop. “Het is voorbij. Vier jaar na de historische uitschakeling in Rusland staat het Duitse voetbal opnieuw aan de afgrond”, schrijft de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Hun collega’s van de Süddeutsche Zeitung concluderen vooral dat de Mannschaft “het verknald heeft in twintig minuten tegen Japan” en haalt ook aan dat dit statistisch gezien het slechtste WK ooit is voor Duitsland. “Eruit! Voorbij! Opnieuw!”: pijnlijk. (Lees verder onder de foto)

Der Spiegel spreekt over het Debacle van Doha: een gebrek aan efficiëntie, verkeerde coachingbeslissingen, structurele tekortkomingen en koppige verantwoordelijken liggen volgens het tijdschrift aan de basis van het nieuwe falen van de Duitse ploeg. Ook Die Welt neemt het woord debacle in de mond, maar prijst wel de comeback tegen Costa Rica gisteravond. “Ze vochten, ze renden, ze werden beloond.” Als de Duitsers over twee jaar op het EK in eigen land willen schitteren, zullen ze meer van dat nodig hebben.

Bondscoach haalt uit naar Bastian Schweinsteiger

Voor Hansi Flick is zijn eerste toernooi als bondscoach van Duitsland uitgedraaid op een catastrofe. Of hij in 2024 voor het EK in eigen land ook nog aan het roer zal staan? Dat is afwachten. Flick kreeg het na de uitschakeling alvast aan de stok met Bastian Schweinsteiger, een van de wereldkampioenen van 2014. Die laatste legde de verantwoordelijkheid voor de uitschakeling bij de spelers, maar daar wilde Flick niets van weten. “Absolute onzin”, was de veelzeggende reactie van de bondscoach.

Schweinsteiger verweet de Duitse internationals een gebrek aan vuur en de wil om te winnen. “Ik ben echt teleurgesteld en geschokt over hoe het WK is gelopen, het optreden was te mager. Waar was het vuur, de drang om in te grijpen? Het was niet genoeg. Hansi Flick heeft niet zoveel fout gedaan, de spelers zijn verantwoordelijk.”