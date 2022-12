Muamer Hegic, hier op een archiefbeeld van vorig seizoen, is lange tijd out bij Bolderberg. — © Boumediene Belbachir

Een trainerswissel en een zespuntenmatch in 2A en blikvangers in Peer en Gruitrode in 2B. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)