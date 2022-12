OPROEP. Stel jij je babyborrel of babybezoek uit door het RSV-virus?

Viroloog Steven Van Gucht roept op om bezoek of bijeenkomsten met baby’s even uit te stellen, omwille van de hoge circulatie van het RSV-virus. Hebben jullie een babyborrel gepland, en wordt deze nu afgelast? Of stel jij babybezoekjes liever even uit? Laat het dan hier weten.

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en verschillende andere pediatrische ziekenhuizen trokken de voorbije dagen aan de alarmbel over het stijgend aantal baby’s en kinderen met acute luchtweginfecties. Vooral het RSV-virus kan voor zuigelingen gevaarlijk zijn. Volgens Sciensano doet het fenomeen zich jaarlijks voor, maar is het wel belangrijk extra voorzichtig te zijn, gezien het aantal ziekenhuisopnames door COVID-19 ook opnieuw in de lift zit. Viroloog Steven Van Gucht aan om baby’s te beschermen, en bezoekjes of bijeenkomsten met baby’s uit te stellen. Volg jij zijn raad, en wordt jullie babyborrel - of bezoekje uitgesteld? Of ken je een andere bijeenkomst met baby’s, die wordt afgelast? Laat het dan hier weten.