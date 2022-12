Drie agenten gewond geraakt bij arrestatie agressieve dronken man in Scherpenheuvel

In de nacht van woensdag op donderdag zijn drie agenten van de politie Demerdal gewond geraakt toen ze een dronken bestuurder wilden oppakken in Scherpenheuvel.

Omstreeks middernacht controleerde een patrouille een voertuig ter hoogte van het stadhuis in Scherpenheuvel. De chauffeur leek te veel gedronken te hebben en kreeg een alcoholtest. Die bleek positief, net als een eerste ademanalyse. Daarop vroeg en kreeg de bestuurder een tweede en zelfs een derde analyse, maar ook die waren positief.

De man werd agressief, begon te roepen en tieren en zwaaide in het rond met het ademtoestel. Daarom besloten de agenten om hem te boeien. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, en drie politiemensen raakten gewond. De man werd ter ontnuchtering opgesloten en moet zich later verantwoorden bij de rechtbank voor zijn agressief gedrag en voor de verkeersinbreuken. siol