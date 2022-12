Kennedytunnel richting Nederland volledig afgesloten en deels richting Gent: zo geraak je wel op je bestemming

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor zware verkeershinder komend weekend in de omgeving van de Kennedytunnel. Door werkzaamheden van vrijdagavond 2 december tot maandagochtend 5 december zal die volledig afgesloten worden richting Nederland. “Wil je naar de zee? Rijd dan via Brussel want het wordt filerijden”, raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan.

“Vanaf vrijdagavond om 21 uur zal de Kennedytunnel volledig afgesloten zijn in de richting van Nederland en dat tot maandagochtend 5 uur. Er zal wel nog naar Gent kunnen worden gereden maar die doorgang is beperkt”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Er zullen dan slechts 2 in plaats van drie rijvakken open zijn en die rijvakken zijn ook versmald.

Dat wil ook zeggen dat er heel wat file wordt verwacht. “Niet alleen in de week is er ontzettend veel volk die door de tunnel gaat, ook in het weekend is dat het geval. Op een gemiddelde weekenddag rijden er in elke richting 66.800 voertuigen door de tunnel, goed voor een totaal van 133.600 voertuigen. Wat de Kennedytunnel de drukste tunnel van ons land maakt.”

Bruyninckx raadt daarom aan om de tunnel absoluut te vermijden. “De mensen hebben tijd maar gewoonlijk begint de file op vrijdag al rond de middag. Dat zal deze keer niet anders zijn. Er zal stevige file zijn, niet alleen in de tunnel maar ook in de omgeving daarvan. Wil je naar de zee vanuit Hasselt? Ga dan via Brussel”, zegt hij.

Vroegere sluitingen om 19 uur

De tunnel mag dan wel pas vanaf 21 uur worden afgesloten, het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt dat er ook extra voorbereidende sluitingen zijn vanaf 19 uur zoals bijvoorbeeld aan de oprit Linkeroever. Op rechteroever is de Jan De Vostunnel op de A12 richting Antwerpen afgesloten, net als de oprit van de Kolonel Silvertoplaan naar de Antwerpse ring R1 richting Gent. Tot slot kan verkeer vanop de Leien in het stadscentrum ook niet via de Bolivartunnel onder het nieuwe justitiepaleis op ’t Zuid naar de Antwerpse ring R1 richting Gent rijden (wel richting Nederland en naar de A12 richting Brussel).

Wegomleggingen

Tijdens de weekendsluiting is er in de Kennedytunnel geen verkeer mogelijk in de richting van Nederland. Dat verkeer wordt vanop de E17 vanuit Gent omgeleid via knooppunt Antwerpen-West naar de E34 en de R2, het noordelijke deel van de Antwerpse ring in de haven. Op de R2 kan verkeer naar het noorden de Schelde kruisen via de Liefkenshoektunnel, die tijdelijk tolvrij zal zijn in de richting van Nederland.

“Weggebruikers vanuit Oost- en West-Vlaanderen krijgen de raad om de omgeving van de Kennedytunnel richting Nederland en het knooppunt Antwerpen-West te vermijden als dat mogelijk is, want de kans dat ze zich daar vastrijden in een file is groot”, aldus Bruyninckx.

Wie van plan was om via de Waaslandtunnel te rijden om de wegomlegging te vermijden is er aan voor de moeite, zegt Buyninckx. “Die omweg geven de expliciet niet mee omdat het de massa niet aankan. Die tunnel is er niet op gemaakt om een pak snelwegverkeer te slikken. Het is dus zeker niet aangeraden om langs daar te rijden”.