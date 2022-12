KBC krijgt definitief groen licht voor terugtrekking uit Ierland

Het licht staat op groen voor de terugtrekking van KBC uit Ierland. De Ierse minister van Financiën keurde de deal tussen KBC en Bank of Ireland Group over de verkoop van vrijwel alle gezonde kredieten en deposito’s van KBC Bank Ireland en een kleine portefeuille probleemkredieten goed. KBC verwacht de deal in het eerste kwartaal van 2023 af te ronden, zo meldt de bank-verzekeraar vrijdag.

KBC en Bank of Ireland maakten de deal vorig jaar wereldkundig. Eerder dit stemde de Ierse regulator Irish Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) in, mits enkele voorwaarden, waardoor het enkel nog wachten was op de goedkeuring van de minister van Financiën. KBC bevestigt vrijdag de definitieve goedkeuring. De klanten zullen naar verwachting in het voorjaar van 2023 de overstap maken.

Overstap

Met de personeelsvertegenwoordiging zijn “solide ontslagvoorwaarden, die zeer gunstig zijn binnen de sector” overeengekomen, klinkt het nog. KBC Ireland heeft het overleg opgestart om te bekijken wie in het kader van de Ierse wetgeving de overstap kan maken naar Bank of Ireland.

“De goedkeuring van vandaag betekent een belangrijke stap in de ordelijke en gefaseerde terugtrekking van KBC Groep uit de Ierse markt”, zegt Johan Tijs, de CEO van KBC, in het persbericht. KBC zal meer dan 40 jaar, sinds 1978, actief geweest zijn in Ierland.

Overeenkomst

Beide partijen hadden in april vorig jaar een principeovereenkomst aangekondigd en die werd enkele maanden later, in oktober 2021, in een bindende overeenkomst gegoten. Het gaat om een deal van zowat 5 miljard euro, klonk het destijds.

In februari dit jaar had KBC al de afronding van een andere Ierse deal aangekondigd. Hier ging het om de bijna volledige portefeuille van hypothecaire kredieten met terugbetalingsproblemen in het land.