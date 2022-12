Nieuw schermgezicht bij VRT NWS: Tess Elst versterkt ploeg van sportankers

Tess Elst (31) is vanaf vandaag te zien als sportanker bij VRT NWS Journaal op Eén. Elst is geen nobele onbekende: ze werkt al ruim tien jaar voor Sporza, al was dat voornamelijk achter de schermen. “Ik moet nog wat wennen aan het idee dat ik nu vaak bij mensen in de huiskamer te zien zal zijn.”

“Een logische volgende stap in haar carrière.” Zo omschrijft VRT de sprong naar het scherm van Tess Elst. Sinds 2012 werkte ze voornamelijk achter de schermen van Sporza, op de digitale redactie. Later stond wel al voor de camera’s tijdens Facebook Lives of als host van het WK 3x3-basketbal afgelopen zomer in Antwerpen.

Voortaan zal Elst het team van sportankers versterken en rechtstreekse collega zijn van Catherine Van Eylen, Aster Nzeyimana, Eddy Demarez, Maarten Vangramberen en Ruben Van Gucht. “De sportactualiteit in Het journaal presenteren was tot een jaar geleden nog nooit bij me opgekomen. Maar toen mij de vraag gesteld werd, was ik natuurlijk wel enorm vereerd”, zegt Elst via een persbericht. “Sportjournalist was en is voor mij een droomjob en ik hoop er als sportanker nog een extra dimensie aan te geven. Ik moet nog wat wennen aan het idee dat ik nu vaak bij mensen in de huiskamer te zien zal zijn, maar hopelijk ontvangen ze mij met open armen.”