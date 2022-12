LIVE WK. Neemt Ghana revanche tegen Uruguay voor handsbal van Suarez in 2010?

15u10

Ghana wil wraak op ene Luis Suarez

Het wordt een speciale wedstrijd voor de Uruguayaanse aanvoerder Luis Suarez. De ex-spits van o.a. Barcelona en Liverpool werd is vandaag staatsvijand nummer één van de Ghanezen. Op het WK van 2010 in Zuid-Afrika stonden keken beide elftallen elkaar in de ogen in de kwartfinales. Bij een 1-1 stand diep in de verlengingen redde Suarez een kopbal van Dominic Adiyiah met zijn handen van de lijn. De spits werd uitgesloten en Ghana kreeg een strafschop, maar die werd gemist. Uruguay trapte zich via penalties naar de halve finales en Suarez was de volksheld. 12 jaar later wil Suarez zich nog steeds niet excuseren tegenover Ghana, wat nog steeds een wrok gevoel oproept bij de Ghanezen. Lees het volledige verhaal hier.