Brandweer opgeroepen voor lekkend vat met gevaarlijke stoffen bij H.Essers

Bij het logistiek bedrijf H.Essers op de Transportlaan in Genk is donderdagavond laat een vat met giftige en bijtende stoffen beginnen lekken. De brandweer Oost-Limburg kwam de gevaarlijke plas indammen en opruimen.

Rond middernacht werd de brandweer opgeroepen voor een incident met gevaarlijke stoffen in een van de hallen van H.Essers. “Het lek werd ontdekt toen ze IBC containers van 1.000 liter aan het lossen waren van een vrachtwagen”, zegt kapitein Rob Reynders van de brandweer Oost-Limburg. “In de vaten zat water met een oplossing van salpeterzuur en zout, een giftig en bijtend goedje. Een van de vaten lekte, waardoor een gevaarlijke plas van een paar m² was ontstaan.”

“We zijn met ons team gespecialiseerd in gevaarlijke stoffen ter plaatse gekomen. We damden de gevaarlijke plas in en strooiden korrels om het goedje te absorberen. Het lekkend vat hebben we in een veilige opvangbak gezet.”

“Gelukkig zijn er geen giftige dampen vrijgekomen, waardoor er geen gevaar was voor de omgeving. En ook de omstaanders zijn ongedeerd gebleven. Twee personen hadden wel schrik dat ze met de stof in aanraking waren gekomen en werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Maar zij bleken uiteindelijk niets te hebben. Vandaag (vrijdag, nvdr.) komt een gespecialiseerde firma de plaats van het lek nog reinigen. Tot die tijd blijft de hal afgesloten.” siol