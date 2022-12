Met drie jaar vertraging zijn ze daar: de elektrische vrachtwagens van Tesla

Drie jaar later dan ze eigenlijk op de markt hadden moeten komen, zijn de eerste elektrische vrachtwagens van Tesla nu toch toegekomen bij de kopers. Dat gebeurde tijdens een evenement in het Amerikaanse Sparks, Nevada. De eerste honderd exemplaren werden gekocht door PepsiCo.

In 2017 kondigde Tesla aan elektrische vrachtwagens te gaan maken. Het bedrijf zei toen dat de Semi in 2019 in productie zou gaan, maar onder andere de pandemie en een gebrek aan onderdelen gooiden toen roet in het eten. Het was dan ook niet zonder enige trots en voldoening dat Tesla-topman Elon Musk op een evenement in Sparks de eerste honderd exemplaren overhandigde aan PepsiCo, de klant die het eerst op de kar sprong.

© via REUTERS

“De vrachtwagens zien er geweldig uit”, zei Musk. “Je wil er gewoon mee rijden. Dat ding ziet eruit alsof het uit de toekomst komt.” De rijkste man ter wereld, ook eigenaar van SpaceX en Twitter, noemde de vrachtwagen ook nog “een beest”. Hij benadrukte op het evenement hoe belangrijk het is om de uitstoot te verminderen en op die manier de klimaatverandering tegen te gaan.

De vrachtwagens gaan in 20 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur en de batterij gaat 804 kilometer mee. Ze kosten 142.000 euro en ook FedEx en Walmart hebben al heel wat Semi’s besteld.