Aantal sportclubs in opmars: Vlaamse regering krikt budget op tot 25 miljoen euro

“Om die groei te volgen en te versterken investeren we extra in 52 sportfederaties, die op hun beurt de clubs ondersteunen”, zegt Ben Weyts (N-VA), minister van Sport. Concreet: van 22 miljoen euro in 2022 naar 25 miljoen euro vanaf 2023.

Die steun is meer dan welkom. De sportclubs zijn namelijk in opmars. Het aantal Vlamingen dat wekelijks aan georganiseerde sport doet, steeg sinds 2016 met 13,5 procent. Ook het aantal Vlaamse sportclubs steeg sindsdien, met 8,5 procent. Weyts: “In onze clubs worden de latere topsporters opgeleid maar evengoed maken onze clubs aan de basis iedereen fysiek en mentaal gezonder en wordt het sociaal weefsel versterkt. Omdat het aantal sporters in clubverband stijgt, stijgt het budget mee. We doen geen eenmalige impuls, maar investeren structureel.” Een kleine 500 medewerkers bij de federaties ondersteunen iedere dag 300.000 vrijwilligers in de sportclubs.

Ook de Vlaamse Sportfederatie is tevreden met de extra middelen. “De sportsector zal nog beter kunnen inspelen op de noden van sporters. Blijvend inzetten op sporten in clubverband, maar ook aandacht voor een gepast aanbod zal de beleving omtrent sport duurzaam en kwalitatief verder versterken”, zegt Koen Umans, voorzitter van de Vlaamse Sportfederatie. “Sport is de grootste maatschappelijke beweging met 1,4 miljoen sporters en een veelvoud aan vrijwilligers en fans. Investeren in georganiseerde sport levert bovendien een ruime maatschappelijke en economische meerwaarde.”