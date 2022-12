Vrouw filmt hoe ze wordt lastiggevallen en gekust wanneer ze wandeling tijdens citytrip livestreamt

Een Zuid-Koreaanse YouTuber is erg geschrokken nadat ze door twee mannen werd lastiggevallen tijdens een tochtje door de straten van het Indiase Khar. Hyojeong Park (24) - die bekendstaat als Mhyochi - wordt tijdens haar citytrip plots aangesproken, aan haar arm meegetrokken en ongewenst gekust. Ze maakt duidelijk dat ze niet geïnteresseerd is en kan eerst wegkomen, maar even later duiken de twee weer op. Park kan ze uiteindelijk afwimpelen, maar haar beelden veroorzaken heel wat ophef op sociale media. De politie van Khar heeft de twee mannen intussen opgepakt op verdenking van aanranding.