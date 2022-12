Britse voedselinspectie: “Coronavirus kan dagenlang overleven op bepaalde voedingswaren”

Opmerkelijke waarschuwing van de Britse voedselinspectie: wees voorzichtig dat bepaalde voedingswaren gewassen of klaargemaakt zijn voor je ze opeet, want het coronavirus kan er dagenlang op overleven. Ze geeft meteen ook enkele voorbeelden.

Wetenschappers van de universiteit van Southampton voerden voor de Food Standards Agency (FSA), de Britse voedselinspectie, tests uit op een heleboel etenswaren. Van fruit, gebak en groenten tot drank in flessen. Ze brachten Covid-19 daarvoor aan op de verpakking van die waren en op de waren zelf, en bekeken vervolgens hoe lang het virus daar bleef zitten.

Op de meeste verpakkingen en voedselwaren was het virus na minder dan 24 uur nog amper aanwezig, blijkt uit hun onderzoek. Maar in bepaalde gevallen bleef het virus tot een week later aanwezig. “Dat is toch opmerkelijk voor een besmettelijk virus als Sars-Cov-2”, zeggen ze bij BBC. Toch is extra waakzaamheid niet nodig: was je handen voor je het klaarmaakt en opeet en reinig alles voor je het opeet.

Fruit en groenten

Wat de onderzoekers opviel: het virus overleeft langer op oneven oppervlakken. Op broccoli en frambozen overleefde het virus bijvoorbeeld veel langer dan op appels. In de schil van appels zitten natuurlijke chemicaliën die een virus al minuten of uren na aanraking neutraliseren.

Gebak

Op chocoladekoeken zit na een paar uur nog amper virus, wellicht omdat hun omhulsel met eieren gemaakt is. Een zuur in eieren werkt antiviraal.

Kaas en koud vlees

Producten als kaas en koud vlees, met veel proteïnen en vet, houden het virus tot wel een week vast.

Plastiek

Op plastieken verpakkingen kan het virus ook tot een week overleven. Op karton is dat een paar dagen. Bij aluminium blikjes duurt het minder lang: daar is het virus na een paar uur al weg.