San Francisco wil politie toestemming geven om killer robots te gebruiken

De gemeenteraad van San Francisco stemde– met 8 stemmen voor en 3 tegen – voor een resolutie die de politie toestaat robots in te zetten die in staat zijn om in bepaalde extreme gevallen, zoals terroristische aanslagen of massamoorden, mensen te doden. De controversiële beslissing moet nog definitief groen licht krijgen tijdens een voor 6 december geplande vergadering van de gemeenteraad.

Tegenstanders vrezen dat een en ander zal leiden tot meer politiegeweld en waarschuwen voor een toekomst die lijkt op die uit de Terminator-films.

“Het gebruik van robots in potentieel dodelijke situaties is een laatste redmiddel”, verklaarde politiechef William Scott van San Francisco. “We leven in een tijd waarin massageweld steeds vaker voorkomt”, benadrukte hij. “We hebben deze optie nodig om levens te redden in het geval dit soort tragedies onze stad treffen.” Alleen hooggeplaatste politieagenten zouden het bevel kunnen geven om dergelijke robots in te zetten, klinkt het nog.