Opnieuw nederlaag voor Trump in juridisch geschil rond geheime documenten in Mar-a-Lago

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft een belangrijke nederlaag geleden in het juridische geschil rond de manier waarop hij is omgegaan met geheime overheidsdocumenten. Een hof van beroep in Atlanta heeft namelijk geoordeeld dat er geen onafhankelijke arbiter (special master) moet worden aangesteld om de documenten in te kijken die de FBI op 8 augustus in beslag nam tijdens de inval in Trumps resort Mar-a-Lago in Florida. Dat blijkt uit de rechtbankbeslissing die donderdagavond plaatselijke tijd werd gepubliceerd.

De rechtbank die eerder besloot om zo’n onafhankelijke arbiter aan te stellen, was niet bevoegd om de staat te verbieden rechtmatig in beslag genomen documenten te gebruiken in strafrechtelijke onderzoeken, klinkt het in de motivering. De beslissing is een overwinning voor het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat al maanden onderzoek voert naar Trump.

De huiszoeking op het landgoed van Trump kwam er naar aanleiding van het vermoeden dat zich in Mar-a-Lago “geclassificeerde documenten” bevonden die de ex-president bij zijn vertrek uit het Witte Huis zou hebben meegenomen. Volgens het ministerie van Justitie dragen sommige van de op 8 augustus in beslag genomen documenten het label ‘HCS’. Dat betekent dat het gaat om informatie van of over geheime menselijke bronnen die informatie verstrekken aan de Amerikaanse overheid. Dat zijn dus bronnen die voor de VS spioneren en persoonlijk in gevaar komen wanneer bekend wordt wie ze zijn.

Trump maakte na de huiszoeking gewag van een politiek gemotiveerde “heksenjacht” en vroeg via de rechtbank een onafhankelijke arbiter. Hij had beweerd dat de FBI vals bewijsmateriaal had geplant in Mar-a-Lago.