SJOTCAST WK. Frank & Franky: “De nieuwe bondscoach? Dat moet een Belg zijn”

’t Zit erop. Voor zowel de Duivels als Roberto Martinez. Frank Raes en Franky Van der Elst duiken daarom extra lang de studio in om na te kaarten over waar het fout ging, waar de toekomst ligt en wat we kunnen leren uit de geschiedenis. Een gesprek langs Michel Preud’homme, een longontsteking bij ’s lands beste coach ooit en een waanzinnig warme wedstrijd in Bordeaux.