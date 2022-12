De Amerikaanse Fransman Evan Rotundo belandde via Schalke 04 bij KRC Genk. — © Dick Demey

Zijn stars and stripes verdienen bij Jong Genk, doorstoten tot in de A-kern en over vier jaar op het WK 2026 staan met de Verenigde Staten óf Frankrijk. Tot daar het masterplan van Evan Rotundo (18). Dat vraagt om een nadere kennismaking.