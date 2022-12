Vader en zoon werken aan film over Bruce Lee

De zoon van Ang, Mason Lee, is gekozen voor de hoofdrol. Dan Futterman, die Capote en Foxcatcher schreef, zorgt voor het script. Mason Lee was eerder te zien in Long Halftime Walk en The Hangover: Part II. Zijn recentste film is Who Killed Cock Robin. De nog titelloze film herenigt Lee met enkele belangrijke makers die eerder de handen in elkaar sloegen voor het avonturendrama Life of Pi uit 2012.

Bruce Lee, die in 1973 op 32-jarige leeftijd stierf, had een korte maar memorabele carrière in Hollywood als acteur, regisseur en vechtsportexpert. Zijn films, waaronder Fist of Fury, Enter the Dragon en The Way of the Dragon, evenals de tv-serie The Green Hornet, maakten vechtsporten eind jaren zestig en begin jaren zeventig populair over de hele wereld. De verwachtingen voor de film zijn hoog. Ang Lee wist met zijn vorige films al een tiental Oscarbeeldjes in de wacht te slepen.