Verkrachtingszaak tegen That ‘70s Show-acteur Danny Masterson ongeldig verklaard

Masterson, vooral bekend van zijn rol in de sitcom That ‘70s Show, werd ervan beschuldigd begin jaren 2000 drie vrouwen in zijn huis in Hollywood te hebben verkracht. Hij ontkende de beschuldigingen en zei dat hij werd vervolgd vanwege zijn lidmaatschap van de Scientology Kerk. De acteur wou zelf niet getuigen. De drie anonieme vrouwen die hem beschuldigen van verkrachting deden dat wel. Twee van de drie vrouwen zeggen dat Scientology heeft getracht hen tegen te houden om naar buiten te treden met hun verhaal. Ook zouden ze door Scientology zijn lastiggevallen sinds ze in 2016 naar de politie stapten om aangifte te doen van verkrachting. Door de zaak verloor de acteur al zijn acteerwerk. De aanklagers moeten nu beslissen of zij een nieuwe zaak starten tegen de That ‘70s Show-acteur.