De eerste favoriet die naar huis moet: Duitsland wint, maar wordt genekt door doelpuntensaldo

Duitsland vertrekt ook naar huis. In een spectaculaire wedstrijd - prima geleid door vrouwelijke ref Stéphanie Frappart - werd Costa Rica met 2-4 geklopt. Het is onvoldoende. Omdat Japan verrassend won van Spanje, sneuvelt Duitsland door een slechter doelsaldo in groep E.

Sleutelmoment: Toen de voorsprong van Japan doorsijpelde, leek Duitsland van slag en slikte het twee goals.

Man van de match: Keylor Navas, de doelman van PSG, schudde een pak saves uit zijn mouwen en ontnam de Duitsers hoop op een nieuw doelpuntenfestival.

Hem gaan we ook onthouden: Jamal Musiala moet naar huis en we gaan hem missen. Ook tegen Costa Rica toonde de toekomstige wereldster zich met dribbels en zelfs twee pogingen tegen de paal.

**

Die plotse implosie in de eerste wedstrijd tegen Japan zal voor Duitsland hetzelfde betekenen als wat Marokko op deze wereldbeker was voor de Rode Duivels: de fatale faux pas. Net als vier jaar geleden komt de wereldkampioen 2014 alweer niet levend uit de groepsfase.

De Mannschaft kwam nochtans furieus uit de startblokken. Het kneep Costa Rica meteen tot moes. Musiala dwong doelman Navas ogenblikkelijk tot een redding. Vervolgens mikte diepste spits Müller naast. Na tien minuten leek het al beslist. Een copybookaanval, opgezet door Musiala, aangebracht door Raum en afgewerkt door Gnabry: 0-1. Die viste de bal meteen uit het doel, wetende dat elk doelpunt cruciaal was. Duitsland aasde op een blitzkrieg. Toch veranderde het scorebord niet meer tot de rust. Doordat Navas ook Goretzka van een goal hield, maar ook omdat Gnabry, Sané, Musiala buiten het kader mikten.

© ISOPIX

Evenzeer echter omdat de Duitser na dat kwartier de voet van het gaspedaal namen. Sterker nog, bijna schoten de Duitsers in eigen voet. Omdat Costa Rica te weinig weerstand bood, kroop er nonchalance in de ploeg. Rüdiger ging aan het klungelen, Fuller kon alleen op Neuer afgaan. De Duitse aanvoerder hield zijn ploeg recht met een knappe redding. Neen, die defensie was niet van pantser.

De viervoudige wereldkampioen domineerde verder na de rust, maar terwijl er geen goals vielen, sijpelde door dat Japan op voorsprong stond tegen Spanje. Bondscoach Flick bracht meteen een extra spits erin, Füllkrug. Alleen een miraculeus doelpuntenfestival leek de Duitsers nog te kunnen redden.

© AFP

Maar dan gebeurde waar niemand rekening mee hield: Costa Rica maakte gelijk op een omschakeling, omdat er achterin te laks verdedigd werd. Neuer kon een duikende Waston nog afstoppen, maar de rebound van Tejeda ging er wel in: 1-1.

Duitsland was de wanhoop nabij, bracht nog wat aanvallend geweld in, maar de bal ging er maar niet in. Musiala mikte op de paal, twee keer zelfs, Rüdiger tikte van dichtbij zelfs onbegrijpelijk naast. Net wanneer het niet meer erger leek te kunnen worden, viel zelfs de 1-2. Neuer ontzette een doorgekopte vrije trap tegen het been van de vallende Vargas. Ongelukkig. Op dat moment was ook Spanje virtueel uitgeschakeld. Gelukkig voor La Roja maakte Duitsland meteen gelijk, toen invaller Havertz door de buitenspelval werd geloodst door Füllkrug: 2-2.

© REUTERS

Duitsland rook bloed, maar weer was er de 35-jarige Navas met een geweldige redding op een gemaakt doelpunt van Füllkrug. Toch won Duitsland nog. Havertz, op aangeven van Gnabry, schonk Duitsland weer hoop, door de 3-2 te maken. De 4-2 van Füllkrug gaf Duitsland zekerheid over de overwinning, maar voor de achtste finales was het ruim onvoldoende.

Duitsland zit straks weer thuis. Net als Costa Rica, dat afscheid neemt van een gouden generatie. Twee WK’s geleden nog kwartfinalist, maar net als in Rusland is de groepsfase het eindpunt voor dit elftal vol dertigers.

© REUTERS

***

Costa Rica: Navas; Duarte, Waston, Vargas; Fuller (74’ Bennette), Borges, Tejeda (90’ Contreras), Oviedo (90’ Wilson); Campbell, Aguilera; Venegas (74’ Matarrita)

Duitsland: Neuer; Kimmich, Süle (90’ Ginter), Rüdiger, Raum (67’ Götze); Goretzka, Gündogan (55’ Füllkrug); Sané, Musiala, Gnabry; Müller (66’ Havertz)

Doelpunten: 10’ Gnabry 0-1, 58’ Tejeda 1-1, 70’ Vargas 1-2, 73’ Havertz 2-2, 85’ Havertz 2-3, 89’ Füllkrug

Gele kaarten: 77’ Duarte

Rode kaarten: -

Scheidsrechter: Stéphanie Frappart (Fra)