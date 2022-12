Politie treedt op in Amsterdam en Den Haag vanwege onrust na winst Marokko

Op het Mercatorplein in Amsterdam-West heeft de politie donderdagavond ingegrepen na onrust rond de winst van Marokko op Canada tijdens het WK in Qatar, laat een woordvoerder weten. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken en de politie riep iedereen op te vertrekken. De oproerpolitie liep met lange wapenstokken en honden over het plein nadat mensen niet waren vertrokken.

Of er mensen zijn gearresteerd in Amsterdam, is nog niet duidelijk. “De driehoek heeft een noodbevel afgekondigd voor het Mercatorplein vanwege de onrust. De politie verzoekt iedereen die daar op dit moment is, het gebied te verlaten”, zo meldde de politie op Twitter.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook in de Schilderswijk in Den Haag is het donderdagavond onrustig. Daar wordt vooral feestgevierd bij de Stortenbekerstraat, een zijstraat van de Vaillantlaan. Dat is een belangrijke verkeersader in de wijk. Daar blokkeren toeterende auto’s de kruising. Er wordt ook siervuurwerk afgestoken en met fakkels gezwaaid. In de wijk lopen ook veel zogeheten buurtvaders om de rust te bewaren en het verkeer in goede banen te leiden. De politie heeft de feestvierders opgeroepen te vertrekken. Twee mensen werden daar gearresteerd in verband met zwaar vuurwerk.

(Lees verder na de foto’s)

© District8

© District8

Ook in Rotterdam zijn honderden mensen de straat op gegaan in het centrum, nabij het Kruisplein, vlak bij Centraal Station. Een deel zwaait met Marokkaanse vlaggen en er wordt vuurwerk afgestoken. Het kruispunt bij het Kruisplein is bezet door feestvierders. De politie is met veel politiebusjes en een enkele bus met oproerpolitie aanwezig. Deze zijn te zien op strategische plekken door de stad, waaronder de Coolsingel, waar ook het stadhuis is. Bij de Coolsingel was het vooralsnog rustig.

Afgelopen zondag sloegen feestjes na de overwinning van Marokko om in ongeregeldheden in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Net zoals in Brussel en Antwerpen. Meerdere relschoppers werden in de Nederlandse steden gearresteerd. Bij het Mercatorplein en op Plein ‘40-’45 in Nieuw-West werd onder meer een auto in brand gestoken en vernielden mensen verkeersborden en ruiten. In de Schilderswijk gooiden mensen uit de menigte met zwaar vuurwerk en trokken ze auto’s van voorbijgangers open. Buurtvaders wisten de boel te sussen. In Rotterdam raakten twee agenten gewond.