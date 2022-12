Auto knalt tegen vangrail in Hechtel: bestuurster naar ziekenhuis gebracht

Hechtel-Eksel

Op de Noord-Zuidverbinding in Hechtel is donderdagavond een auto tegen de vangrail terechtgekomen. Rond 19.30 uur ging er een auto die richting Nederland reed aan het slippen. De bestuurder kon de vangrail niet meer ontwijken. De vrouw uit Hechtel-Eksel kon nog zelf uit de auto stappen. Ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor een controle. De lokale politie Kempenland deed de vaststellingen.

Door het ongeval was er even verkeershinder in de richting van Nederland tot het wrak was getakeld en de brandweer het wegdek had gereinigd. mm/cn